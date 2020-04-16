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Партнер Бабкиной раскрыл результат теста на коронавирус

Партнер Бабкиной раскрыл результат теста на коронавирус
Александр Васильев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Ведущий шоу "Модный приговор" рассказал о своем состоянии

Александр Васильев, который работает вместе с Надеждой Бабкиной, попал в больницу вслед за певицей. У стилиста с симптомами COVID-19 взяли материал для анализа, и сейчас звезда решила обнародовать их результат. Два теста историка моды показали отрицательный результат, – об этом он написал в социальных сетях.

Коллега Надежды Бабкиной о выписке из больницы пока не думает. Он, как заявлял раньше, лечится от двустороннего воспаления легких. Врачи назначили Васильеву лечение, которое вызвало у него апатию и потерю аппетита. Стилист рассказывает, что ощущает на себе дурманящие свойства лекарств.

"Тесты верны только на 60 – 70%. О выписке пока не думаю. Это наверняка случится уже после Пасхи", – рассказал ведущий "Модного приговора" в "Инстаграм".

Коллега Надежды Бабкиной оптимизма не теряет. Он рассказал подписчикам, что смотрит фильмы и наслаждается фруктами от коллег с телевидения. Еще одну радость знаменитости доставляет вид из окна.

Александр Васильев, похоже, легко переносит госпитализацию, чего нельзя сказать о его партнерше. Надежда Бабкина, как сообщает ее концертный директор, только пришла в себя. До этого певица лежала в коме и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Представители звезды не подтвердили, что у нее был найден COVID-19, но журналисты со ссылкой на медработников, пишут, что у Надежды Бабкиной двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусом.

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Стас Михайлов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Галина Боб. Фото: instagram.com/galabob/
Надежда Бабкина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Ольга Куриленко. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Лев Лещенко. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА

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