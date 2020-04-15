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После дурных новостей муж Бабкиной оставил свечу и скрылся от всех

После дурных новостей муж Бабкиной зажег свечку и скрылся от всех
Надежда Бабкина и Евгений Гора. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
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Надежда Бабкина уже две недели находится в больнице. За это время ее супруг так и не сделал официального заявления о ее состоянии, а только публикует посты в социальных сетях. Например, Евгений Гор разместил снимок горящей свечи, чем напугал своих подписчиков.

Пользователи решили, что с его возлюбленной могло произойти самое страшное. Видимо, получив несколько таких сообщений, Евгений Гор предпочел скрыться ото всех подписчиков и закрыл комментарии под фото. Все это произошло как раз после появления в СМИ дурных новостей. Журналисты сообщили, что половина легких артистки поражены, а она не может есть и говорить. 

"Евгений, Ваш пост выглядит подозрительно! В свете последних событий", "Напугал....Пусть у всех все будет хорошо!" – написали под фото.

Однако в своем посте в "Инстаграм" Евгений Гор ничего не написал о здоровье болеющей Надежды Бабкиной. Артист только поблагодарил своих друзей за поддержку и признался им в любви. Также мужчина неожиданно заговорил об изобретении таблетки бессмертия.

Напомним, Надежда Бабкина была госпитализирована в больницу с подозрением на COVID-19. Звезду ввели в кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Представители артистки отрицают, что у нее подтвердился коронавирус, однако репортеры со ссылкой на медиков, писали, что певицу лечат от пневмонии, которую вызвал COVID-19.

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Стас Михайлов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Галина Боб. Фото: instagram.com/galabob/
Надежда Бабкина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Ольга Куриленко. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Лев Лещенко. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА

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