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Друг рассказал о здоровье Бабкиной

Друг рассказал о здоровье Бабкиной
Надежда Бабкина. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица борется с тяжелым заболеванием

Надежду Бабкину продолжают лечить от двусторонней пневмонии в стационаре московской больницы. Сообщается, что состояние певицы стабильное. 

Пресс-аташе народной артистки РФ рассказал, что у Надежды Бабкиной отмечают положительную динамику лечения, передает телеграм-канал RT. Александр Велор уточнил, что у певицы не был обнаружен коронавирус после дополнительных тестов. 

Надежда Бабкина оказалась в больнице на прошлой неделе, когда у нее заподозрили COVID-19. Врачи диагностировали у певицы пневмонию и ввели ее в искусственную кому.

СМИ сообщали, что молодой гражданский муж артистки поспешил скрыться от подписчиков в социальных сетях и не давал комментарии по поводу болезни супруги. Ранее обсуждалось, что Надежда Бабкина могла заразиться коронавирусом во время вечеринки со знаменитостями.

Состояние артистки прокомментировал и ее близкий друг, историк моды Александр Васильев. Он пожелал Бабкиной скорейшего выздоровления, передает телеканал "360".

Как сообщило "Утро", Бабкину госпитализировали с подозрением на COVID-19.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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