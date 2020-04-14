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Не способна есть и говорить: СМИ рассказали о реальном состоянии Бабкиной

Не способна есть и говорить: СМИ рассказали о реальном состоянии Бабкиной
Надежда Бабкина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Народная артистка РСФСР периодически приходит в себя

Еще недавно журналисты писали о том, что Надежда Бабкина пошла на поправку, однако сейчас СМИ публикуют новые сведения о состоянии артистки. По последним данным, певица по-прежнему подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, она не может есть и говорить и только иногда осознает происходящее.

Как рассказали репортерам в больнице, где лежит звезда, Бабкина может реагировать на элементарные просьбы, но общается пока только жестами. Кормят звезду через зонд.

Позже концертный директор Надежда Георгиевны сообщил ТАСС, что она находится в сознании, а ее состояние – стабильное.  

Официально звезде поставили диагноз – двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусом, – пишет "СтарХит" со ссылкой на неназванный источник. За звездой постоянно следят медики. По их словам, температура у артистки нормальная, а на компьютерной томографии легких не наблюдается ухудшения. Однако пока радоваться рано – больше половины легких Бабкиной поражены.

Это могло произойти из-за того, что некоторое время артистка лечилась дома. Специалисты просят при первых признаках COVID-19 оставаться дома и вызвать врача.

Напомним, Надежда Бабкина была госпитализирована в больницу первого апреля, однако информацию об этом раскрыли только через неделю. Медики приняли решение ввести звезду в состояние искусственной комы, чтобы облегчить состояние артистки и сделать лечение более эффективным. Представители артистки отрицают, что она заразилась коронавирусом. 

Дарья ПЕТРОВА

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