Мужчину изолировали в отдельной палате

Историк моды и ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев попал в больницу после госпитализации певицы Надежды Бабкиной. Напомним, в клинику ее увезли с подозрением на коронавирус. Однако позже ее представитель заявил, что тесты отрицательные.

У партнера Бабкиной по телешоу – двустороннее воспаление легких. О том, что Васильев оказался на больничной койке, накануне сообщила журналист и юрист Екатерина Гордон. Сейчас она ведет "Модный приговор".

"Сегодня узнала, что уже второй мой коллега болен двусторонней пневмонией", – рассказала она "Комсомольской правде".

Позже и сам Васильев подтвердил, что лежит в Коммунарке. У 61-летнего телеведущего взяли анализ на коронавирус, однако результаты его еще не известны.

"Это правда, я в отдельной палате в Коммунарке, прохожу курс лечения двустороннего воспаления лёгких, температура 36,6 С",

– сообщил он RT.

Тем временем в окружении Бабкиной рассказали об изменениях в ее состоянии. Подруга артистки, диетолог Маргарита Королева заявила, что ее вывели из искусственной комы. Однако звезда по-прежнему подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. В ближайшее время медики намерены перевести Бабкину на кислород.

"Состояние остается тяжелым, по крайней мере стало стабильным",

– рассказала Королева РЕН ТВ, добавив, что ухудшений, к счастью, нет.

Ранее СМИ писали, что Бабкина лежит в специальном инфекционном боксе, куда допускаются только врачи в "скафандрах". Однако представитель певицы назвал эти сообщения бредом и подчеркнул, что журналисты неверно истолковали его слова. О том, что Бабкина попала в больницу, стало известно 6 апреля.