Народная артистка идет на поправку

Надежда Бабкина уже может говорить и чувствует себя хорошо. Таким образом исполнительный директор театра "Русская песня" Антон Собянин опроверг информацию о том, что звезда общается жестами.

По словам представителя Бабкиной, артистка находится в сознании и уже даже позвонила своему сыну, пишет РИА "Новости". "Все хорошо", – сказал Собянин, опровергнув заявления медиков о состоянии Бабкиной. Ранее сообщалось, что артистка не может говорить и есть самостоятельно, а дышит через трубку в шее.

Сын и муж артистки от каких-либо комментариев отказались. А вот пресс-атташе Бабкиной Александр Велор заявил, что состояние артистки не изменилось, передает сайт "Комсомольская правда". Ранее представитель звезды уточнял, что коронавируса у нее нет и в целом врачи рассчитывают на выздоровление.

Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов также ушел от ответа, сообщив, что певица сама расскажет о своем состоянии, когда посчитает нужным. Он добавил, что лечение всегда индивидуально.

Сообщения об ухудшении здоровья Бабкиной, которую госпитализировали 1 апреля, стали появляться в СМИ спустя две недели. Представители певицы всячески отрицают то, что звезде диагностировали коронавирус.