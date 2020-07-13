Цены за путешествия начинаются от 100 тысяч рублей

Стало известно, где и за сколько отдыхают звезды российского шоу-бизнеса в условиях закрытых воздушных границ. В период пандемии некоторые тратят на отдых до 500 тыс. рублей.

Так, среди тех, кто выбрал для путешествия Сочи, отмечают Эвелину Бледанс, Катю Гордон, Анфису Чехову, Ксению Бородину, Леру Кудрявцеву и Оксану Федорову. На этом курорте еще засветились Анна Семенович и Сергей Лазарев. Выяснилось, что перелет из Москвы в Сочи обходится артистам недорого – от 9 тыс. рублей. А вот 14 дней проживания в номерах люкс санатория, где останавливались многие из селебрити, стоит около 480 тыс. руб. на двоих, пишет "Комсомольская правда".

Также некоторые представители шоу-бизнеса выбрали для отпуска Крым. Например, Павел Прилучный с детьми и актрисой Мирославой Карпович путешествует на яхте и купается в открытом море. Пожить недельку в четырехзвездочном отеле, по подсчетам журналистов, артистам обойдется примерно в 100 тыс. руб. (номер люкс).

Еще популярен среди звезд Геленджик. Например, цена за стандартный номер, где недавно проживала актриса Алена Бабенко, – 100 тыс. руб. на человека за отпуск. Перелет – это еще минимум 8 тысяч.

Но не все звезды отправились этим летом на море. Сергей Светлаков, Павел Деревянко и Андрей Мерзликин с семьей путешествовали по Алтаю. Как указывают СМИ, они жили на экокурортах, цена за проживание в которых доходит до 442 тыс. руб. на двоих за неделю. Поездка на самолете в обе стороны обошлась артистам в 17 тыс. руб. на человека.

Напомним, в этом году отдых в Крыму для автопутешественников стал дороже. На этом курорте выросли цены на проживание из-за пандемии коронавируса.