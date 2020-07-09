Цены на жилье возросли из-за коронавируса

Некоторых россиян, собравшихся в отпуск в Крым, ждет приятный сюрприз. Выяснилось, что цены на отдых для туристов из других регионов не стали выше. Но повезет только тем, кто решит отправиться на полуостров на самолете.

Стоимость авиабилетов стала ниже на 25%. И хоть проживание в отелях обойдется путешественникам примерно на 6% дороже, за отдых в целом придется отдать прошлогоднюю стоимость. Об этом пишет "ФедералПресс", ссылаясь на высказывание президента Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева.

А вот тем соотечественникам, которые предпочитают путешествовать по России на автобусах и автомобилях, придется заплатить больше. Это напрямую связано с увеличением цен на проживание в Крыму. Специалисты отмечают, что такие изменения произошли по объективным причинам. Чтобы соблюсти все необходимые эпидемиологические требования, предпринимателям пришлось потратить на это дополнительные средства.

К слову, ранее сообщалось, в какие страны российские туристы смогут отправиться уже этим летом. В список вошли 13 государств. Их открытие предполагается с 1 по 22 июля.