Граждане РФ смогут посетить 13 государств

Ситуация с коронавирусом в России медленно, но верно начинает улучшаться. Представители Министерства транспорта уверены: если положительные изменения сохранятся, то в июле россияне смогут отдохнуть за рубежом. Уже известно, какие страны откроют свои границы для иностранных туристов в следующем месяце.

Грузия

Внутренний туризм в этой стране стартовал еще 15 июня, а вот для остальных границы откроют только с 1 июля. Какие именно ограничительные меры должны будут соблюдать путешественники, пока не известно.

Египет

Несколько районов на побережье откроют воздушные границы также с первого числа следующего месяца. Отдыхающие смогут посетить курорты в провинциях Мерса-Матрух и Красное море, уточняет издание "Insider".

Вьетнам

Как известно, во Вьетнаме за период пандемии не зафиксировано летальных исходов. Поэтому с 1 июля визы смогут получить путешественники из 80 государств.

Мальта

Посетить Мальту с 1 июля смогут представители 22 стран, Россия в этот список не входит. У остальных туристов появится возможность отдохнуть в этом государстве с 15 июля. Только есть одно "но": нужно будет обязательно пользоваться масками и соблюдать дистанцию.

Бермуды

Провести отпуск на Бермудах туристы могут с 1 июля. Правда, есть ряд требований, которые они должны выполнить перед поездкой. Нужно показать медстраховку и свежий отрицательный тест на коронавирус. Соблюдение допустимой дистанции и масочного режима также актуально в этой стране. Еще путешественникам будут дважды в день мерить температуру.

Сент-Винсент и Гренадины

Иностранные туристы получат доступ к этим курортам в первый день июля. Но, чтобы отдохнуть там, им придется пройти процедуру измерения температуры в аэропорту. Также необходимо будет заполнить специальную форму и сдать тест на китайскую инфекцию. Ждать результатов придется сутки в изоляции. Либо можно предъявить свежий результат тестов, сделанный на родине.

Доминиканская Республика

Воздушная гавань в Доминиканской Республике должна открыться с 1 июля. К этому моменту возобновят работу около 50% отелей, остальные планируют запустить в ноябре. Меры предосторожности для туристов будут, но какие – пока не анонсировали.

Багамы

С Багамами ситуация похожая, как и в большинстве вышеперечисленных странах. Социальная дистанция, маски, заполнение анкеты о здоровье и тест на коронавирус. Все это ожидает туристов с 1 июля.

Дубай (ОАЭ)

А вот в Дубай можно будет попасть лишь с 7 июля. Путешественники должны будут предоставить актуальный тест на коронавирус или сделать его в аэропорту, показать страховку и заполнить "форму здоровья". На выходе из самолета у отдыхающих проверят отсутствие повышения температуры.

Мальдивы

По прибытию на Мальдивы у всех туристов также будут измерять температуру. Путешественники должны будут показать подтвержденную бронь в отеле и жить в одном месте весь отпуск. Попасть в эту страну власти разрешили с 15 июля.

Пуэрто-Рико

Эта территория станет доступной для туризма также с середины июля. В аэропорту всем туристам будут делать экспресс-тесты на китайскую инфекцию. Также путешественникам предстоит пройти медосмотр. На всем протяжении отпуска люди должны будут соблюдать принятые меры безопасности.

Французская Полинезия

Сюда туристы попадут не раньше 15 июля. Первое время воздушные границы откроют только для жителей Европы и США. Туристов обяжут предъявлять медстраховку, результаты теста на коронавирус и подписывать соглашение на соблюдение всех мер профилактики внутри страны.

Теркс и Кайкос

Заморская территория Великобритании "откроет свои двери" только с 22 июля. В ближайшем будущем власти сообщат, какие меры по профилактике должны будут соблюдать отдыхающие.

Напомним, для россиян отдых в Европе пока закрыт, но свои границы в конце июля должна распахнуть Турция. Сейчас русские туристы могут путешествовать внутри страны.