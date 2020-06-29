Отдых - 2020: какие страны начнут принимать россиян в июле

Багамы. Фото: Greg Johnston/Danita Delimont/www.globallookpress.com Бермуды. Фото: Nicola Zingarelli/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com Вьетнам. Фото: Josef Beck/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Доминиканская Республика. Фото: Wothe, K./Arco Images GmbH/www.globallookpress.com Сент-Винсент и Гренадины. Фото: SeaTops/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com Египет. Фото: Jonathan Carlile/imageBROKER.com/www.globallookpress.com Грузия. Фото: Michael Runkel/imageBROKER.com/www.globallookpress.com +6
Граждане РФ смогут посетить 13 государств

Ситуация с коронавирусом в России медленно, но верно начинает улучшаться. Представители Министерства транспорта уверены: если положительные изменения сохранятся, то в июле россияне смогут отдохнуть за рубежом. Уже известно, какие страны откроют свои границы для иностранных туристов в следующем месяце.

Грузия

Грузия. Фото: Michael Runkel/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Внутренний туризм в этой стране стартовал еще 15 июня, а вот для остальных границы откроют только с 1 июля. Какие именно ограничительные меры должны будут соблюдать путешественники, пока не известно.

Египет

Египет. Фото: Jonathan Carlile/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Несколько районов на побережье откроют воздушные границы также с первого числа следующего месяца. Отдыхающие смогут посетить курорты в провинциях Мерса-Матрух и Красное море, уточняет издание "Insider".

Вьетнам

Вьетнам. Фото: Josef Beck/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Как известно, во Вьетнаме за период пандемии не зафиксировано летальных исходов. Поэтому с 1 июля визы смогут получить путешественники из 80 государств. 

Мальта

Мальта. Фото: Katja Kreder/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Посетить Мальту с 1 июля смогут представители 22 стран, Россия в этот список не входит. У остальных туристов появится возможность отдохнуть в этом государстве с 15 июля. Только есть одно "но": нужно будет обязательно пользоваться масками и соблюдать дистанцию.

Бермуды

Бермуды. Фото: Nicola Zingarelli/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Провести отпуск на Бермудах туристы могут с 1 июля. Правда, есть ряд требований, которые они должны выполнить перед поездкой. Нужно показать медстраховку и свежий отрицательный тест на коронавирус. Соблюдение допустимой дистанции и масочного режима также актуально в этой стране. Еще путешественникам будут дважды в день мерить температуру.

Сент-Винсент и Гренадины

Сент-Винсент и Гренадины. Фото: SeaTops/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com

Иностранные туристы получат доступ к этим курортам в первый день июля. Но, чтобы отдохнуть там, им придется пройти процедуру измерения температуры в аэропорту. Также необходимо будет заполнить специальную форму и сдать тест на китайскую инфекцию. Ждать результатов придется сутки в изоляции. Либо можно предъявить свежий результат тестов, сделанный на родине.

Доминиканская Республика

Доминиканская Республика. Фото: Wothe, K./Arco Images GmbH/www.globallookpress.com

Воздушная гавань в Доминиканской Республике должна открыться с 1 июля. К этому моменту возобновят работу около 50% отелей, остальные планируют запустить в ноябре. Меры предосторожности для туристов будут, но какие – пока не анонсировали.

Багамы

Багамы. Фото: Greg Johnston/Danita Delimont/www.globallookpress.com

С Багамами ситуация похожая, как и в большинстве вышеперечисленных странах. Социальная дистанция, маски, заполнение анкеты о здоровье и тест на коронавирус. Все это ожидает туристов с 1 июля.

Дубай (ОАЭ)

Дубай. Фото: Damian Gollnisch/ZB/www.globallookpress.com

А вот в Дубай можно будет попасть лишь с 7 июля. Путешественники должны будут предоставить актуальный тест на коронавирус или сделать его в аэропорту, показать страховку и заполнить "форму здоровья". На выходе из самолета у отдыхающих проверят отсутствие повышения температуры.

Мальдивы

Мальдивы. Фото: Chris Caldicott/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

По прибытию на Мальдивы у всех туристов также будут измерять температуру. Путешественники должны будут показать подтвержденную бронь в отеле и жить в одном месте весь отпуск. Попасть в эту страну власти разрешили с 15 июля.

Пуэрто-Рико

Пуэрто-Рико. Фото: Katja Kreder/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com

Эта территория станет доступной для туризма также с середины июля. В аэропорту всем туристам будут делать экспресс-тесты на китайскую инфекцию. Также путешественникам предстоит пройти медосмотр. На всем протяжении отпуска люди должны будут соблюдать принятые меры безопасности.

Французская Полинезия

Французская Полинезия. Фото: Schneider, F./Arco Images GmbH/www.globallookpress.com

Сюда туристы попадут не раньше 15 июля. Первое время воздушные границы откроют только для жителей Европы и США. Туристов обяжут предъявлять медстраховку, результаты теста на коронавирус и подписывать соглашение на соблюдение всех мер профилактики внутри страны.

Теркс и Кайкос

Тёркс и Кайкос. Фото: Jochen Tack/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com

Заморская территория Великобритании "откроет свои двери" только с 22 июля. В ближайшем будущем власти сообщат, какие меры по профилактике должны будут соблюдать отдыхающие.

Напомним, для россиян отдых в Европе пока закрыт, но свои границы в конце июля должна распахнуть Турция. Сейчас русские туристы могут путешествовать внутри страны.

Юлия ЕВГРАФОВА

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