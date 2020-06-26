В Европу в ближайшее время гражданам РФ не попасть

По мере ослабления эпидемиологических ограничений постепенно начинают разрешать въезд иностранцам разные страны мира. Для россиян скоро станет доступна Турция, а вот Европа пока для нас закрыта. Между тем, Росавиация уже составила план международных рейсов после поэтапного снятия карантина.

Сначала перелеты начнут осуществлять в страны СНГ, в том числе в Белоруссию и Армению. По мнению экспертов, Турция откроется для российский туристов в конце июля. Как заявил вице-президент союза Туриндустрии Юрий Барзыкин, официальная Анкара доверяет нашей статистике по коронавирусу, главное, чтобы она была позитивная у самих турков.

Европа, по оптимистическим прогнозам, сможет принимать россиян не раньше сентября. Здесь все будет зависеть от вероятной второй волны эпидемии.

"Коэффициент зараженности территории, с которой вылетают, должен быть не выше, чем в стране, куда прилетают", – сказал эксперт изданию Nation News.

По его словам, никто и не ожидал, что Европа откроется этим летом.

Кроме того, он отметил, что ведомство до сих пор участвует в вывозе наших граждан из-за рубежа, которые застряли там из-за введенных карантинных мер. При этом он подчеркнул, что никто "не заинтересован в искусственном растягивании" сроков по открытию границ.

Ранее российский вирусолог Михаил Щелканов, предсказавший в 2015 г. эпидемию коронавируса в мире, дал неутешительный прогноз – вторая волна заболевания накроет Россию через две недели после возрождения заразы. Он ожидает вспышку пандемии в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Владивосток, пишет URA.RU.

Вирусолог считает, что предотвратить волну коронавируса можно полным перекрытием границы, однако это сделать невозможно, поскольку за рубежом находятся много соотечественников.

