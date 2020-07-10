Нашли общий язык: Карпович сняли с ребенком Прилучного на руках - видео

Нашли общий язык: Карпович сняли с ребенком Прилучного на руках - видео
Мирослава Карпович. Фото:Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press /www.globallookpress.com
Звезда "Папиных дочек" провела время в аквапарке с детьми актера

После слухов о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович за звездами стали следить не только поклонники, но и папарацци. Артистов сняли вместе на черноморском курорте, куда они уехали неделю назад вместе с детьми Агаты Муцениеце.

Звезда "Папиных дочек", похоже, нашла общий язык с дочерью и сыном коллеги. В СМИ появились кадры, как актриса носит четырехлетнюю Мию на руках и танцует с ней в ялтинском аквапарке.

Актеры отказались как-либо комментировать свою личную жизнь, но, как удалось узнать журналистам, на отдыхе совсем не скрывались. Прилучный и Карпович катались с горок в основной зоне аквапарка, при этом некоторые посетители их узнавали.

Павел и Мирослава уехали на отдых около недели назад. По данным Super.ru, пара поселилась в поселке недалеко от Ялты.

Ранее на безымянном пальце Прилучного появилось кольцо, по виду напоминающее обручальное.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

"В гробу карманов нет": Лукашенко отказался "продавать" суверенитет Белоруссии

Лидер Республики ни за какие деньги не собирается объединяться с Россией

Приметы на 10 июля: что нельзя делать в день Самсона

Православный календарь сегодня предлагает чтить память Самсона Странноприимца

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей