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После слухов о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович за звездами стали следить не только поклонники, но и папарацци. Артистов сняли вместе на черноморском курорте, куда они уехали неделю назад вместе с детьми Агаты Муцениеце.
Звезда "Папиных дочек", похоже, нашла общий язык с дочерью и сыном коллеги. В СМИ появились кадры, как актриса носит четырехлетнюю Мию на руках и танцует с ней в ялтинском аквапарке.
Актеры отказались как-либо комментировать свою личную жизнь, но, как удалось узнать журналистам, на отдыхе совсем не скрывались. Прилучный и Карпович катались с горок в основной зоне аквапарка, при этом некоторые посетители их узнавали.
Павел и Мирослава уехали на отдых около недели назад. По данным Super.ru, пара поселилась в поселке недалеко от Ялты.
Ранее на безымянном пальце Прилучного появилось кольцо, по виду напоминающее обручальное.
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