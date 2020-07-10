Звезда "Папиных дочек" провела время в аквапарке с детьми актера

После слухов о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович за звездами стали следить не только поклонники, но и папарацци. Артистов сняли вместе на черноморском курорте, куда они уехали неделю назад вместе с детьми Агаты Муцениеце.

Звезда "Папиных дочек", похоже, нашла общий язык с дочерью и сыном коллеги. В СМИ появились кадры, как актриса носит четырехлетнюю Мию на руках и танцует с ней в ялтинском аквапарке.

Актеры отказались как-либо комментировать свою личную жизнь, но, как удалось узнать журналистам, на отдыхе совсем не скрывались. Прилучный и Карпович катались с горок в основной зоне аквапарка, при этом некоторые посетители их узнавали.

Павел и Мирослава уехали на отдых около недели назад. По данным Super.ru, пара поселилась в поселке недалеко от Ялты.

Ранее на безымянном пальце Прилучного появилось кольцо, по виду напоминающее обручальное.