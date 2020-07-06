"Новый этап": Прилучный сделал заявление после слухов о романе

"Новый этап": Прилучный сделал заявление после слухов о романе
Павел Прилучный. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Актера не хочет выставлять личную жизнь напоказ

В сети активно продолжают обсуждать личную жизнь Павла Прилучного. По слухам, у звезды "Закрытой школы" роман с Мирославой Карпович – их видели вместе на отдыхе. Эта история спровоцировала многочисленные нападки на знаменитостей, после чего Прилучный обратился к подписчикам и журналистам в соцсетях.

Актер решил развеять слухи о своей личной жизни, так как он никогда не выставлял ее напоказ. По словам Прилучного, ему непросто наблюдать, как ему приписывают "несуществующие истории" и оскорбляют его семью.

"В моей жизни давно начался новый этап",

– написал артист в "Инстаграм". Его слова приводит Телеграм-канал "Только никому". Свой аккаунт в соцсетях актер из "Мажора" скрыл.

Павел Прилучный добавил, что теперь его страница будет посвящена детям, новым проектам и различным новостным сводкам.

Слухи о романе с Карпович прокомментировал адвокат Прилучного и Муцениеце Жанна Маргулис. По ее словам, актер – замечательный отец, который взял на себя ответственность за детей и отвез их на отдых, пишет сайт "Комсомольская правда".

По мнению психолога Сергея Ланга, детей в таком возрасте еще нельзя знакомить с новой избранницей. Он добавил, что перед отпуском их нужно было готовить не один месяц, чтобы не навредить психике.

Напомним, что сплетни о романе Прилучного со звездой "Папиных дочек" появились после развода с женой. Сейчас, как пишут СМИ, актеры отдыхают на Черноморском побережье с детьми Прилучного и Муцениеце.

Карина СИРАЗОВА

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