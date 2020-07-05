СМИ: Прилучный познакомил новую пассию с детьми

СМИ: Прилучный познакомил новую пассию с детьми
Павел Прилучный. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Отношения звезд перешли на более серьезный уровень

После развода и скандала с избиением Павлу Прилучному приписывают новый роман со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович. Никаких официальных подтверждений своим отношениям звезды не дают, однако все чаще поклонники замечают их вместе. 

Около двух недель назад Прилучного застали с Карпович в центре Москвы. Несмотря на то, что актер надел защитную маску, узнать его оказалось несложно. После публикации фото фанаты бывшей жены актера Агаты Муценице затравили Мирославу за то, что та решила строить отношения с актером, который официально развелся лишь 15 июня. 

Сейчас пару застали во время отдыха на Черном море. Прилучный решил покататься на катере вместе с детьми от Муцениеце и Мирославой вместе. Как отметил один из очевидцев, чью публикацию получило издание "Стархит", дети актера выглядели грустными и печальными. 

Интригующий снимок с неизвестным мужчиной недавно опубликовала и бывшая жена Прилучного Агата Муцениеце. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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