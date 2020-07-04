Звезда сериала "Закрытая школа" выставила снимок в "Инстаграм"-сторис

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись совсем недавно, а уже, по слухам, оба обзавелись новыми отношениями. Если о романе звезды сериала "Мажор" в СМИ пишут уже несколько дней, то бывшая супруга актера в первый раз удивила общественность, выложив в "Инстаграм"-сторис интригующий снимок.

На нем Агата обнимает молодого человека. К сожалению, его лица разглядеть нельзя, видно только спину. Зато подписчики смогут полюбоваться радостной улыбкой Муцениеце.

На следующей сторис видно, что актриса решила погадать. Она сняла ромашку крупным планом и подписала: "Любит не любит".

Пока Муцениеце заставляет подписчиков гадать, кто же стал ее избранником, Прилучный отправился отдыхать со своими детьми и Мирославой Карпович, которой приписывают отношения с артистом.

При этом сама звезда сериала "Папины дочки" очень уклончиво отвечает на вопросы журналистов, что связывает ее с Павлом. Однако она отметила, что из поднявшейся шумихи можно извлечь выгоду.