Звезда "Папиных дочек" прервала молчание после слухов о связи с Прилучным

Звезда "Папиных дочек" прервала молчание после слухов о связи с Прилучным
Мирослава Карпович. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса назвала выгоду от поднявшейся шумихи

Не успел Павел Прилучный развестись с Агатой Муцениеце, как ему сразу же стали приписывать роман с Мирославой Карпович. Сначала звезды никак не комментировали слухи, однако теперь Маша из "Папиных дочек" прервала молчание.

В разговоре с журналистами она не стала отрицать связь с артистом и сказала, что принципиально не будет ничего рассказывать о своей личной жизни. Возможно, таким образом исполнительница роли Маши Васнецовой решила привлечь к себе внимание, ведь из-за этой истории она стала популярнее.

Актриса призналась, что после сообщений в прессе на нее разом подписались много человек в "Инстаграм". Всех, кто хамил ей в блоге, она поблагодарила за популярность, ради которой ей не пришлось ничего делать, пишет "Стархит".

Карпович также добавила, что в шоу-бизнесе работает давно, поэтому к негативу относится спокойно. Напомним, гневные сообщения в адрес звезды сериала "Папины дочки" начали поступать после того, как ее и Павла Прилучного заметили вместе на улице.

Пользователи решили, что именно Мирослава стала виновницей разрыва Павла и его супруги Агаты. Сам артист до этого выкладывал фото с картонным портретом Карпович. Однако стоит отметить, что актеры знакомы не первый год, так как работают вместе в одном спектакле, поэтому их отношения могут быть только дружескими.

Ранее "Утро.ру" показывало самые горячие фотографии Мирославы Карпович.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Россиянина приговорили за шпионаж в пользу Германии

Военный эксперт передавал за рубеж секретные данные ФСБ

Диспетчеры предотвратили "таран" самолетов над Ростовом

Воздушные суда "развели" в последний момент

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей