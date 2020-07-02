Актриса назвала выгоду от поднявшейся шумихи

Не успел Павел Прилучный развестись с Агатой Муцениеце, как ему сразу же стали приписывать роман с Мирославой Карпович. Сначала звезды никак не комментировали слухи, однако теперь Маша из "Папиных дочек" прервала молчание.

В разговоре с журналистами она не стала отрицать связь с артистом и сказала, что принципиально не будет ничего рассказывать о своей личной жизни. Возможно, таким образом исполнительница роли Маши Васнецовой решила привлечь к себе внимание, ведь из-за этой истории она стала популярнее.

Актриса призналась, что после сообщений в прессе на нее разом подписались много человек в "Инстаграм". Всех, кто хамил ей в блоге, она поблагодарила за популярность, ради которой ей не пришлось ничего делать, пишет "Стархит".

Карпович также добавила, что в шоу-бизнесе работает давно, поэтому к негативу относится спокойно. Напомним, гневные сообщения в адрес звезды сериала "Папины дочки" начали поступать после того, как ее и Павла Прилучного заметили вместе на улице.

Пользователи решили, что именно Мирослава стала виновницей разрыва Павла и его супруги Агаты. Сам артист до этого выкладывал фото с картонным портретом Карпович. Однако стоит отметить, что актеры знакомы не первый год, так как работают вместе в одном спектакле, поэтому их отношения могут быть только дружескими.

Ранее "Утро.ру" показывало самые горячие фотографии Мирославы Карпович.