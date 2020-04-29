Актриса потренировалась на детской площадке

Мирослава Карпович показала подписчикам, как поводит время на самоизоляции. Артистка, сыгравшая Машу в сериале "Папины дочки", сначала висела на брусьях, а затем начала хвастаться растяжкой, делая разные шпагаты на детской площадке. После, несмотря на карантин, звезда поехала кататься на велосипеде.

Все события своего дня Карпович снимала на видео, которое затем опубликовала в социальной сети. Актриса поясняет, она открыта ко всему миру и не пытается замаскировать свои странности – в 34 года она легко может есть много сладкого и носиться по улице.

"Ну да, мне уже 34 года, вместо того, чтобы носить пиджаки, туфли на каблуках и держать спину, словно швабру проглотила, я все еще бегаю по траве, ударяюсь обо все что ни попадя, кувыркаюсь на детских площадках, заедаю картошку мороженым...", – написала актриса в социальной сети (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

В комментариях Мирославу Карпович называют спортсменкой. Интернет-пользователи восхищаются тем, как легко артистка двигается и садится на шпагат.

"Вам не 34, вам 18. Такая красивая, умная, талантливая, добрая, смешная", "Ой спортсменка", "Растяжка огонь", "Какая же вы гибкая и легкая", "Круто делаешь шпагат", – написали в блоге артистки.

После окончания съемок в сериале "Папины дочки" Мирослава редко появлялась на экране – сейчас она работает в театре. Однако за жизнью звезды пользователи продолжают следить в "Инстаграм", где Карпович выкладывает фотографии, на которых можно рассмотреть ее стройное тело.