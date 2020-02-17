Актриса похвасталась стройной фигурой

Мирослава Карпович ради эффектного кадра залезла на стол и присела на карточки. В этот момент на знаменитости был длинный наряд, который она задрала, чтобы показать свои стройные голые ноги.

Звезда сериала "Папины дочки" не в первый раз радует поклонников своими сексуальными снимками. Сейчас знаменитость редко появляется на экране, поэтому пользователи могут сделать за жизнью 33-летней звезды только через социальные сети.

Последняя серия "Папиных дочек", где Карпович сыграла Машу Васнецову вышла на экраны около 7 лет назад. Жизнь актрис после окончания съемок сложилась по-разному. Дарья Мельникова, игравшая Женю Васнецову, высказалась по поводу возможного возвращения сериала на экраны.

"Мне не надоедают вопросы про "ПД", просто удивляет, как много людей ждет продолжения сериала. <…>И не знаю, будет ли продолжение. Иногда об этом заходит речь, но могу точно сказать, что сейчас никаких съемок нет", – цитирует знаменитость "7 дней".

Ранее Мирослава Карпович присела с раздвинутыми ногами.