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Забавы с киской: звезда "Папиных дочек" показала личную съемку

Забавы с киской: звезда "Папиных дочек" показала личную съемку
Мирослава Карпович. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Мирослава Карпович развлеклась в кровати

Актриса поделилась неожиданными кадрами.

В Инстаграм звезда популярного сериала, как правило, публикует снимки, где позирует в элегантных и сексуальных нарядах. В этот раз Карпович, видимо, решила пошалить.

На своей странице Мирослава опубликовала несколько кадров, где, смеясь, развлекается со стриженой киской – тискает животное и прыгает на кровати. С любимцем получилась настоящая фотосессия – артистка даже меняла наряды: снялась в разных пижамах.

Ранее Карпович снялась в одной расстегнутой юбке, прижавшись к стене голой грудью.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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