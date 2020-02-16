Мирослава Карпович развлеклась в кровати

Актриса поделилась неожиданными кадрами.

В Инстаграм звезда популярного сериала, как правило, публикует снимки, где позирует в элегантных и сексуальных нарядах. В этот раз Карпович, видимо, решила пошалить.

На своей странице Мирослава опубликовала несколько кадров, где, смеясь, развлекается со стриженой киской – тискает животное и прыгает на кровати. С любимцем получилась настоящая фотосессия – артистка даже меняла наряды: снялась в разных пижамах.

Ранее Карпович снялась в одной расстегнутой юбке, прижавшись к стене голой грудью.