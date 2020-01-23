Изменившаяся актриса снялась в дерзком наряде

Мирослава Карпович поразила фанатов новым роковым образом. Звезда сериала "Папины дочки" снялась в черном платье с большим вырезом и накинутой на плечи леопардовой шубе, а на руки надела черные длинные перчатки. Образ дополнили украшения в виде цепей на шее.

На снимке актриса позирует, сидя в роскошном кресле и томно глядя в камеру. Кадр взбудоражил поклонников, и ей оставили массу восторженных комментариев:

"Шикарна как всегда", "Роскошная", "Роковая красотка!", "Богиня!", "Вы просто обворожительны", "Бомба", "Просто огонь", "Муза", "Изменили до неузнаваемости", "Такая женственная", "Другая".

Мирослава Карпович прославилась в роли Маши из популярного сериала "Папины дочки", который впервые вышел на экран в 2007 году. Несмотря на то что в кино актриса теперь снимается редко, фанаты ее не забывают, а она показывается в откровенных нарядах и радует подписчиков горячими снимками.

Ранее Карпович опубликовала пикантное видео, на котором она сидит, раздвинув ноги.