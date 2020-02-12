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Звезда "Папиных дочек" показала упражнения в постели

Звезда "Папиных дочек" показала упражнения в постели
Мирослава Карпович. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса из популярного сериала задрала ноги в платье

Мирослава Карпович показала, какие упражнения делает с утра. Звезда сериала "Папины дочки" легла поперек спального места, подняла вверх ноги и растянула над собой кота. Все изображенное на снимке она назвала "кошачьей йогой".

"На зарядку, по порядку. Фигура №1", – написала девушка в Инстаграм, где опубликовала фото.

Актриса, сыгравшая Машу Васнецову в популярном сериале, не раз хвасталась перед поклонниками физическими данными. В 33 года знаменитости удается оставаться в хорошей форме благодаря спорту. В социальных сетях она регулярно выкладывала снимки, где можно во всех подробностях рассмотреть ее тело.

После кадра, на котором Мирослава Карпович позирует на шпагате между двух стульев ее начали сравнивать с Анастасией Волочковой.

Съемки сериала "Папины дочки завершились в 2013 году. После этого актриса сыграла еще в нескольких фильмах. Сейчас о ее работе, как и о личной жизни, известно мало.

Ранее "Утро" публиковало снимок Мирославы Карпович с раздвинутыми ногами

Дарья ПЕТРОВА

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