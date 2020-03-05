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Звезда "Папиных точек" поделилась откровениями о личной жизни

Актриса рассказала о первом поцелуе и свиданиях

Елизавета Арзамасова, когда-то сыгравшая "ботаника" в сериале "Папины дочки" дала интервью о своих отношениях. Актриса считает интимную близость на первом свидании вполне допустимой, но поясняет, что все зависит от степени притяжения к партнеру.

Арзамасова также добавила, что однажды ей чуть не разбили сердце, однако потом партнер исправил все свои ошибки. Актриса верит в вечную любовь, а также рассказывает, что в мужчинах ценит великодушие и чувство юмора.

Сниматься в кино и играть в театре Арзамасова начала еще в детстве. Тогда же на театральной сцене произошел ее первый поцелуй в спектакле "Ромео и Джульетта". Ее партнером был Филипп Бледный, который также играл в сериале "Папины дочки" умника с прозвищем Веник.

"Ничего романтического или наоборот – слишком романтично. Мой первый поцелуй был на сцене в 14 лет, когда я впервые сыграла в театре Джульетту", – поделилась она с журналистами Wday.ru.

С того момента прошло уже 10 лет. Сейчас 24-летняя Елизавета Арзамасова заметно преобразилась. Поклонники восхищаются ее красотой и засыпают комплиментами ее откровенные снимки в "Инстаграм". В социальной сети актриса теперь выкладывает фото в полупрозрачных нарядах.

Дарья ПЕТРОВА

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