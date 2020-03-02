Актриса популярного сериала показала домашнее видео

Елизавета Арзамасова опубликовала в своем "Инстаграм" видео, где она в короткой юбке ползает по полу. Артистке, видимо, пришлось залезть под кровать, чтобы что-то достать оттуда. Все происходящее дома кто-то записывал на камеру. В ролике видно, что наряд звезды поднимается вверх, а на виду едва не оказались ягодицы актрисы.

После окончания съемок в сериале "Папины дочки" Елизавета Арзамасова, сыгравшая "ботаника", снимается в кино и играет в театре. Также знаменитость активно ведет блог в "Инстаграм", где выкладывает сексуальные фотографии и рассказывает о своей жизни.

В социальных сетях за звездой следят 600 тыс. человек. Они восхищаются ее красотой и считают, что она сильно преобразилась со времен съемок в "Папиных дочках". Сейчас Арзамасовой уже 24 года.

В интернете постоянно обсуждается вероятность того, что сериал об отце, воспитывающем пятерых дочек, может вернуться на экраны. Подтверждения этой информации пока нет. После окончания съемок актерскую карьеру продолжила Дарья Мельникова, игравшая Женю, и Мирослава Карпович – сейчас она работает в театре. Другие актрисы теперь далеки от мира шоу-бизнеса.