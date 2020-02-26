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Звезда "Кухни" показала фигуру после слухов о пластике

Звезда "Кухни" показала фигуру после слухов о пластике
Мария Горбань. Фото: instagram.com/gorban_masha
Актриса отклячила ягодицы и задрала платье

Мария Горбань станцевала перед камерой в сверкающем наряде. В какой-то момент звезда сериала "Кухня" повернулась к оператору спиной, резко задрала платье и начала вертеть ягодицами. Как объяснила актриса, так она делает всегда, когда появляются новые слухи о ее пластических операциях.

"Мой коронный танец, когда выходит новая статья про мои пластические операции", – сообщила брюнетка в "Инстаграм".

В соцсети Марию поддержали. По мнению интернет-пользователей, девушка выглядит естественно. Однако пластические хирурги "300 экспертов" утверждают, что косметологи потрудились над губами, скулами и бровями кинозвезды, а голливудскую улыбку ей подарили стоматологи.

"Пластических операций может и нет, но брови и губы вы делали. Зачем врать, это видно невооруженным глазом", "Все мы знаем, что ты с рождения красотка", "Пусть завидуют дальше, спасибо маме с папой за такие гены", "Красотка", "Просто человек следит за собой", "Попой не обязательно было вилять! И так все огонь было", – написали под видео комментаторы.

Из-за слухов о пластике поклонников у Марии Горбань меньше не становится. В "Инстаграм" за ее жизнью следят более одного миллиона человек. Их она радует кадрами в маленьких трусах, съемками в распахнутой рубашке и фото в бикини, открывшем ее длинные ноги и пышный бюст.

Дарья ПЕТРОВА

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