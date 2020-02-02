Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Актриса "Кухни" влезла в трусы размером с ремень

Актриса "Кухни" влезла в трусы размером с ремень
Мария Горбань. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда выпятила зад на камеру

Мария Горбань отдыхает на острове Шри-Ланка, где устраивает горячие фотосессии. На свежих кадрах, опубликованных в Инстаграме, знаменитость позирует в небольшом купальнике болотного цвета.

На одном из фото Горбань продемонстрировала большую грудь и стальной пресс. На втором снимке актриса повернулась спиной к камере, оттопырив пышные ягодицы. Поклонники смогли разглядеть, что трусы у Горбань – это небольшая прямоугольная тряпочка, напоминающая по размерам ремень.

"Волшебно", "Горячая фигурка", "Попа огонь", "Уф Маша! Да не наша", "Просто Вау", "Высший класс!", "Райская красота,божественно! Идеальная идеальность!", "Просто шикарная", "Какая красота", "Само совершенство", "Обалденная", "Загляденье!" – восхитились формами Горбань фанаты. 

Ранее звезда сериала "Кухня" распахнула блузку на улице. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Правдивый репортаж с Украины вызвал скандал

Картина многим россиянам показалась очень знакомой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей