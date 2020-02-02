Звезда выпятила зад на камеру

Мария Горбань отдыхает на острове Шри-Ланка, где устраивает горячие фотосессии. На свежих кадрах, опубликованных в Инстаграме, знаменитость позирует в небольшом купальнике болотного цвета.

На одном из фото Горбань продемонстрировала большую грудь и стальной пресс. На втором снимке актриса повернулась спиной к камере, оттопырив пышные ягодицы. Поклонники смогли разглядеть, что трусы у Горбань – это небольшая прямоугольная тряпочка, напоминающая по размерам ремень.

"Волшебно", "Горячая фигурка", "Попа огонь", "Уф Маша! Да не наша", "Просто Вау", "Высший класс!", "Райская красота,божественно! Идеальная идеальность!", "Просто шикарная", "Какая красота", "Само совершенство", "Обалденная", "Загляденье!" – восхитились формами Горбань фанаты.

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