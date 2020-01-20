Нибиру
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Мария Горбань с семьей отдыхает от московской зимы на Шри-Ланке. Звезда "Кухни" регулярно показывает поклонникам, как проводит время на райском острове. Оказывается, компанию ей составляют не только близкие, но и домашние животные. Артистка поделилась снимком четвероногого питомца, который резвится прямо между ее обнаженных ног.
Фотографию Маша подписала одним словом: "Друг".
"Что там у Вас происходит...", "Ушки точно как у пальмы, на которой кокосы растут", Красавчик", "Ушастик", "Угар! ", "Умильные просто", "Сладкий", "Чудесный малыш", "Пупсик такой", – отреагировали растроганные подписчики в Инстаграм.
Ранее Мария Горбань показала пикантное пляжное фото в желтом бикини.
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