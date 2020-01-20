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Актриса из "Кухни" показала мохнатого друга между ног

Актриса из "Кухни" показала мохнатого друга между ног
Мария Горбань. Фото: instagram.com/gorban_masha
Кинозвезда вальяжно развалилась на террасе

Мария Горбань с семьей отдыхает от московской зимы на Шри-Ланке. Звезда "Кухни" регулярно показывает поклонникам, как проводит время на райском острове. Оказывается, компанию ей составляют не только близкие, но и домашние животные. Артистка поделилась снимком четвероногого питомца, который резвится прямо между ее обнаженных ног.

Фотографию Маша подписала одним словом: "Друг".

"Что там у Вас происходит...", "Ушки точно как у пальмы, на которой кокосы растут", Красавчик", "Ушастик", "Угар! ", "Умильные просто", "Сладкий", "Чудесный малыш", "Пупсик такой", – отреагировали растроганные подписчики в Инстаграм.

 


Ранее Мария Горбань показала пикантное пляжное фото в желтом бикини.

Валентина МАЙОРОВА

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