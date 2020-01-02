Актриса похвасталась фигурой в красном купальнике

Мария Горбань решила провести новогодние праздники на берегу океана на острове Шри-Ланка вместе с семьей. Звезда сериала "Кухня" не забывает выкладывать в Инстаграм горячие кадры. На одном из фото артистка бежит по пляжу в красном купальнике.

"Пляжный патруль",

– подписала фото Горбань, намекая на знаменитый американский сериал "Спасатели Малибу".

Многие фанаты отметили, что актрисе перевоплощение в героиню сериала удалось. Интернет-пользователи не могли оторваться от сексуальной фигуры знаменитости. Красный слитый купальник выгодно подчеркнул пышную грудь и стройные ноги артистки.

"Спасатели Малибу", "Какая фигура!", "Шикарная девочка", "Ничегошеньки себе спасатель Малибу", "Маша, восхищение", "Памела Андерсен нервно курит в сторонке!", "Фигура космос!", "Какая грация. Какая стать", "Маш ты прекрасна!", "Быть красивой такой – грех", "Ну вы Маша даёте, разве можно людей на новый год так шокировать?" – прокомментировали снимки Горбань подписчики.

Ранее поклонники назвали Горбань "плохой девочкой", когда она подняла платье.