Актриса "Кухни" распахнула блузку на улице
Мария Горбань не перестает восхищать всех своей фигурой. На этот раз знаменитость распахнула на пляже белую блузку, под которой оказался купальник – лифчик, подчеркивающий большой бюст, и волнистые трусы.
Комментаторы остались под впечатлением от рельефного тела звезда сериала "Кухня". Под фото Горбань в Инстаграм они оставили множество комплиментов и завалили актрису вопросами, кто-то назвал ее ведьмой. Девушка регулярно выкладывает снимки с едой, однако ее тело остается идеальным.
"Ведьма", "Как же я кайфую от Ваших вкусных форм. Расскажите, как и чем заниматься, чтобы вот так круто выглядеть", "Маша, как ты похудела?", "Пресс классный", "Нормальные люди с каждым годом стареют, а с ней что-то не так", "Красивая царица", "Хороша царица", "Машунь, каким спортом занимаетесь? Фигурка – бомба", "Императрица секса", – написали комментаторы.
Секрет своей фигуры актриса пока не раскрыла. Скорее всего, все дело в регулярных физических нагрузках. Звезда "Кухни" сейчас часто катается на серфе в соблазнительном купальнике.
До этого Мария Горбань вышла на балкон с голым задом.
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