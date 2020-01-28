Знаменитость похвасталась формами в купальнике

Мария Горбань снялась в сексуальном видео на балконе. В ролике актриса прогуливается в халате, который развевается на ветру, ее голые ягодицы оказываются прямо перед камерой.

Поклонники от видео звезды сериала "Кухня" в восторге. Она заряжает их своей энергией, красотой и позитивом. Некоторые пользователи рассмотрели в ролике не только упругие ягодицы красотки, но и ее живот.

Комментаторы предположили, что Мария Горбань беременна. Сама актриса над подобными домыслами только посмеялась.

"Прекрасная и неотразимая девушка... Огонь", "Как всегда, шикарна!", "Парящий проход", "Какая красота", "Вы, Мария, солнце!!!! Вы – свет! Огромная благодарность, что делитесь своей красотой и теплом!", "Это наслаждение", "Аж мурашки по коже", "Беременна?", "Мне тоже показалось, что тут животик видно беременный", – высказались подписчики в Инстаграм.

Сексуальное тело Мария Горбань на отдыхе демонстрирует регулярно. Недавно звезда "Кухни" позировала в бикини на лежаке, чем возбудила публику.