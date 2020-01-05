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Звезда "Кухни" покрутилась в дерзком мини

Звезда "Кухни" покрутилась в дерзком мини
Мария Горбань. Фото: www.instagram.com/gorban_masha/
Актриса засветила голые ноги и эффектное декольте

Мария Горбань отправилась на новогодние праздники на остров Шри-Ланка. Знаменитость лишь спустя несколько дней показала поклонникам, как провела главную ночь в году. Артистка в серебряном мини-платье зажигательно танцевала в одном из клубов.

"Новогодняя ночь была разной",

призналась Горбань под роликом.

В кадре звезда сериала "Кухня" эротично извивается, трясет формами и приседает на глазах у публики. Фанаты пришли в полный восторг от сексуальных движений Марии.

"Маня зажигает", "Красотка", "Класс", "Секси", "Я один слюни утер?", "Горячая малышка", "Оператор правильно делает акцент, ножки потрясающие! Впрочем, как и их хозяйка!", "Вы очень красивая", "Ослепительно, зажигающе", – прокомментировали ролик с Горбань интернет-пользователи. 

Ранее Горабнь в красном купальнике пробежалась по пляжу. 

Полина ИВАНОВА

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