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Мария Горбань отправилась на новогодние праздники на остров Шри-Ланка. Знаменитость лишь спустя несколько дней показала поклонникам, как провела главную ночь в году. Артистка в серебряном мини-платье зажигательно танцевала в одном из клубов.
"Новогодняя ночь была разной",
– призналась Горбань под роликом.
В кадре звезда сериала "Кухня" эротично извивается, трясет формами и приседает на глазах у публики. Фанаты пришли в полный восторг от сексуальных движений Марии.
"Маня зажигает", "Красотка", "Класс", "Секси", "Я один слюни утер?", "Горячая малышка", "Оператор правильно делает акцент, ножки потрясающие! Впрочем, как и их хозяйка!", "Вы очень красивая", "Ослепительно, зажигающе", – прокомментировали ролик с Горбань интернет-пользователи.
Ранее Горабнь в красном купальнике пробежалась по пляжу.
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