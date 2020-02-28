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Звезда "Папиных дочек" забралась на диван в чулках и пеньюаре

Звезда "Папиных дочек" забралась на диван в чулках и пеньюаре
Мирослава Карпович. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
В откровенном наряде знаменитость выходит на сцену

Мирослава Карпович после окончания съемок в сериале "Папины дочки" начала работать в театре. В одном из спектаклей звезде приходится играть перед зрителями в чулках и черном пеньюаре. В этом костюме актрису засняли на сцене, когда она забиралась на спинку дивана.

Пикантное видео Карпович разместила в своем "Инстаграм", где за ее жизнью следят более 200 тыс. человек. Они считают, что после окончания съемок сериала "Папины дочки" 33-летняя звезда стала выглядеть сексуальнее и красивее.

В социальных сетях знаменитости часто появляются фото в коротких нарядах или снимки с пикантных фотосессий. А вот о своей личной жизни Карпович рассказывает мало. Ей приписывали романы с Сергеем Лазаревым и Егором Кридом, с кем знаменитость встречается сейчас, остается тайной.

Пока же в интернете не перестают обсуждать вероятность того, что сериал "Папины дочки" вернется на экраны. Одна из актрис заявила, что точно ничего не знает о продолжении, но съемки проекта пока не возобновлялись.

До этого звезда сериала Мирослава Карпович задрала платье на столе.

Дарья ПЕТРОВА

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