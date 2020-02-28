Звезда фильма "Самая обаятельная и привлекательная" снималась с бардом в одной картине

Татьяна Васильева рассказала, какие отношения у нее сложились с Владимиром Высоцким. Звезды познакомились на съемках фильма "Четвертый", где играли мужа и жену. Романтических отношений с музыкантом у актрисы не сложилось, но она признается, что легко бы влюбилась в него.

Высоцкий на коллегу не только не смотрел, но и был зол, что играет именно с Васильевой, так как она выше его ростом, что создавало проблемы. Выход из ситуации нашелся. Во время сцены в телефонной будке в кадре появилась лестница. На нее взобрался артист и стал выше партнерши по фильму.

Однако, несмотря на все эти трудности, актриса признается, что чувствовала себя женщиной рядом с бардом.

"Он на меня не смотрел, а так бы я в него влюбилась. У него была огромная армия поклонниц. Одно время он встречался с моей подругой. Потом в его жизни появилась Марина Влади. У нее вообще уже не было соперниц", - рассказала она в программе "Судьба человека".

В пятницу, 28 февраля, Татьяне Васильевой исполняется 73 года. В последние годы актриса часто рассказывала о своих отношениях с мужчинами на всю страну, чем многих разозлила. Официально актриса была замужем два раза: за актером Александром Васильевым и Георгием Мартиросяном. От них звезда родила двух детей. Звезда кино и театра дружит с коллегой по сцене Станиславом Садальским