"Вся в грязи": пикантные детали жизни Васильевой разочаровали фанатов

Известная актриса не только изменяла обоим мужьям

Даже дочь Татьяна Васильева родила не от второго мужа – актера Георгия Мартиросяна, – как думали раньше, а от человека, с которым у нее были близкие отношения на стороне. И "разоблачил" актрису не кто иной, как ее друг и коллега Станислав Садальский.

"Не знаю видели ли вы "Секрет на миллион"... теперь Филипп Васильев сообщил страшную тайну – маме и ее проходному давнему мужу – Мустафе Гайнулину – делают ДНК, Лизочка от него, а не от Мартиросяна",

- отреагировал знаменитый скандальными высказываниями артист на участие подруги в телешоу "самого противного канала". Но на этом не остановился, а добавил, что сын актрисы расссказал ему лично, будто его сестра и Мустафа – "одно лицо".

Так он дал понять, что у Васильевой был роман не только с Арифом Алекперовым, о чем рассказала она сама, но и с неким Мустафой Гайнулиным. И именно от этого мужчины актриса и родила дочь Лизу, находясь в браке с Георгием Мартиросяном.

Сенсационное заявление Садальский дополнил коллажем, на котором Васильева в свадебном платье изображена с... актером Александром Самойленко, чем окончательно запутал подписчиков.

Одни сразу засомневались в существовании человека, о котором он написал. И восприняли рассказ о ДНК-тестах как шутку Станислава. По их мнению, это всего лишь его шутка над программой, где подруга раскрывала слишком интимные подробности собственной биографии.



"Ну прямо почище мексиканского сериала, во дают!", "смешно", "Чушь и глупость", "Чтобы Васильева пошла на такое... Маразм, может, подошел?", "Это ее жизнь",

– заявили такие.

Другие возмутились откровениями актрисы и программой Леры Кудрявцевой в целом:

"Зачем она так позорит себя? И детей. Ей что, денег мало?", "Очень жаль Васильеву стало после этой передачи. Пукнула в вечность", "С талантом – в театр! С греха и – на исповедь! А к Лере и на шоу за миллионом! Теперь и на талант будут смотреть, как в кривое зеркало! Не нужна зрителю, который тебя ценил, вся эта правда! Мы все не святые, не сужу, но как-то грустно...", "Получается, она даже после смерти своего любовника на нем заработала миллион, это очень низкий поступок , может, его родным это неприятно! Все деньги не заработаешь!", "Жесть. Включила ради Васильевой, и с этого момента она для меня не существует. Еще иметь наглость обсуждать своих мужей. Сама вся в грязи".

Ранее, в субботу, 16 февраля, во второй части передачи, посвященной ее жизни, Татьяна Васильева говорила об отношениях со вторым мужем – Георгием Мартиросьяном. Она раскрыла причину, по которой после развода даже не здоровалась с бывшим супругом, и подтвердила, что теперь играет с ним на одной сцене. В беседе с ведущей актриса призналась, сколько зарабатывает, на что уходит большая часть ее гонораров, впервые назвала количество собственных домов и квартир, а также ответила на вопрос стоимостью в 1 млн рублей.



Татьяна Васильева официально замужем была два раза. С первым мужем – актером Анатолием Васильевым – у нее родился сын Филипп. После их развода актриса не осталась одна. Через некоторое время она стала женой Георгия Мартиросяна, у супругов родилась дочь Лиза.

Второй брак Васильевой тоже распался. как говорила актриса, из-за многочисленных измен мужа. С тех пор Татьяна Григорьевна живет одна и все время посвящает работе и заботе о внуках. Актриса уже отписала младшей Мирре собственную квартиру в историческом центре столицы