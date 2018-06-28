Татьяну Васильеву показали полуголой

Актрису не смущает возраст

Она часто одевается в молодежном стиле и не прочь поражать окружающих необычным поведением. Вот и на этот раз Татьяна Григорьевна осталась верна себе, а ее друг Станислав Садальский сохранил момент для истории.

Фото получилось чересчур откровенное. Еще бы: на нем полуобнаженная актриса, лежа на диване в довольно раскованной позе.

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На ней нет юбки, только блузка и черные колготки. Татьяна Григорьевна с томным взглядом закинула ногу вверх и оголила бедро. Фото можно увидеть тут.

"Всех с днем молодежи России, к коей причисляю и нас с Таней Васильевой, ведь молодость – это всего лишь состояние души и юность сердца. Правда, понимаешь это только с возрастом", – подписал Садальский снимок. А ниже добавил еще один кадр.

Эротичный снимок Васильевой наделал немало шума в Сети. Хотя поклонники актрисы и попривыкли к ее экстравагантным выходкам, столь откровенный кадр им явно не пронравился.

Впрочем, это уже не первый случай, когда Станислав Садальский показывает смелые фото подруги. Недавно он разместил в Instagram снимок Татьяны Григорьевны в бикини на пляже.