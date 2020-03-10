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Прилучный после развода показался в аэропорту со звездой "Папиных дочек"

Прилучный после развода показался в аэропорту со звездой "Папиных дочек"
Павел Прилучный. Фото: instagram.com/bugevuge
Актер сериала "Мажор" обнял знаменитость

После недавнего объявления Павла Прилучного о разводе с Агатой Муцениеце артист прилетел в Челябинск. В аэропорту он сфотографировался в обнимку с Мирославой Карпович, известной благодаря сериалу "Папины дочки".

Снимок появился в Инстаграм-историях звезды "Мажора". Прилучный сделал селфи, положив руку на плечо Карпович. Впрочем, актриса не была настоящей – в челябинском аэропорту оказалась лишь ее картонная копия, вероятно, приуроченная к премьере спектакля, в котором играют оба артиста.

В жизни самого Прилучного сейчас непростой период – он разводится с женой после девяти лет брака. О своем решении пара объявила 24 февраля, отметив, что бывшие супруги остались в хороших отношениях. Артисты решили не пиариться на теме развода и решить все спокойно, без лишнего внимания со стороны общественности.

Слухи о том, что в отношениях Прилучного и Муцениеце не все гладко, появлялись и ранее, однако в этот раз о разрыве звезды сообщили официально. Имущество бывшие возлюбленные поделят без скандала – Павел избавился от всех долгов и оставит Агате с детьми загородный дом за 25 млн рублей.

Свое мнение о распаде пары высказала и Алена Водонаева. Звезда "Дома-2" считает, что актриса просто устала от недостойного поведения своего супруга.

Карина СИРАЗОВА

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