Звезды сериала "Закрытая школа" не будут воевать из-за недвижимости

Теперь же появилась информация о том, как Павел Прилучный и Агата Муцениеце поделят имущество. Актер решил поступить благородно и оставил загородный дом жене и двум детям.

Более того, похоже, перед разводом он решил избавиться и от всех долгов. Для этого продал дорогую иномарку и выплатил деньги, который брал в кредит, сообщил телеграм-канал Mash.

Скорее всего, Муцениеце после развода достался коттедж за 25 млн руб., который артисты пытались продать в 2019 году.

О расставании звезды сериала "Закрытая школа" сообщили в "Инстаграм". При этом Агата отметила, что все равно любит Павла. Сам он попросил поклонников и журналистов проявить солидарность.

Бывшие возлюбленные, похоже, не теряют оптимизма в такой период. Муцениеце в "Инстаграм" обратилась к девушкам и сказала, что их единственный точно где-то есть. Прилучный опубликовал фотографию с сыном, после чего подписчики предположили, что актеры будут "перетягивать детей" на себя.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце были вместе около девяти лет. Слухи о том, что в крепкой когда-то семье начались проблемы, появились в 2018 году.