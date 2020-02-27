Прилучный лишится имущества после развода
Теперь же появилась информация о том, как Павел Прилучный и Агата Муцениеце поделят имущество. Актер решил поступить благородно и оставил загородный дом жене и двум детям.
Более того, похоже, перед разводом он решил избавиться и от всех долгов. Для этого продал дорогую иномарку и выплатил деньги, который брал в кредит, сообщил телеграм-канал Mash.
Скорее всего, Муцениеце после развода достался коттедж за 25 млн руб., который артисты пытались продать в 2019 году.
О расставании звезды сериала "Закрытая школа" сообщили в "Инстаграм". При этом Агата отметила, что все равно любит Павла. Сам он попросил поклонников и журналистов проявить солидарность.
Бывшие возлюбленные, похоже, не теряют оптимизма в такой период. Муцениеце в "Инстаграм" обратилась к девушкам и сказала, что их единственный точно где-то есть. Прилучный опубликовал фотографию с сыном, после чего подписчики предположили, что актеры будут "перетягивать детей" на себя.
Павел Прилучный и Агата Муцениеце были вместе около девяти лет. Слухи о том, что в крепкой когда-то семье начались проблемы, появились в 2018 году.
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