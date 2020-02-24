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Актер "Мажора" раскрыл подробности развода после 9 лет брака

Актер "Мажора" раскрыл подробности развода после 9 лет брака
Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Павел Прилучный и Агата Муцениеце переживают сложный период в жизни

Одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса решила развестись после 9 лет брака. Павел Прилучный и Агата Муцениеце сообщили о расставании "по взрослому" 24 февраля, отметив, что пришли к такому решению обоюдно и остались в хороших отношениях. Актер сериала "Мажор" отметил, что всегда будет родным человеком для жены.

Фанатам казалось, что несмотря на многочисленных слухи о проблемах в семье, супруги справятся со всеми трудностями. Однако этого так и не произошло.

"Наша красивая история любви, должна остаться красивой, для этого, нужно ее вовремя остановить, что мы и решили сделать. От вас и СМИ, просим проявить солидарность, ибо это сложный период в жизни",– заявил актер на своей странице в "Интаграм".

Муцениеце также опубликовала пост в соцсети, добавив, что любит Прилучного и не будет пиариться на теме своего развода. Поклонники супругов были шокированы этим известием.

"Павел, одумайтесь!", "Я так верила в вас,в красивую любовь до гроба двух красивый и талантливых людей", "Ну если уж вы... То 90% пар точно обречены", "Печаль", "Ну нет же, не может быть", "Что ж... грустно конечно, но видимо Вам так лучше, а главное равновесие себя самого! Значит все будет хорошо", – подчеркнули интернет-пользователи, пожелавшие счастья Прилучному и Муцениеце.

Актеры поженились в июле 2011-го, спустя год после знакомства на съемочной площадке сериала "Закрытая школа". На момент работы над первым сезоном актриса была не свободна. В 2013-м Агата родила первенца Тимофея, а через три года – дочь Мию. Супруги не скрывали, что у них часто возникают проблемы в отношениях – они регулярно ссорились и порывались разводиться. Недавно Муцениеце пошутила, что рассталась с Прилучным, комментируя слухи о его романе с Дарьей Мороз, партнершей по новому сериалу "Преступление". Впрочем, на этот раз супруги объявили о разрыве на полном серьезе. 

Полина ИВАНОВА

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