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Похорошевшая после развода с Константином Богомоловым Дарья Мороз весело проводит время и продолжает радовать своих поклонников. На днях вместе с подругой Агатой Муцениеце Мороз отправилась в Лондон. В столице Великобритании актрисы объявили о том, что между ними вспыхнул роман и пригласили всех на свою свадьбу.
Шутливое видео Агата опубликовала в своем блоге "Прилучные будни" на YouTube. В ролике актриса говорит, что согласна даже сменить фамилию и стать "Агатой Мороз". Дарья поддержала подругу и заметила, что Павел Прилучный – супруг Муцениеце – упустил свое счастье.
Ранее сообщалось, что Агата и Павел расстались, а у Дарьи Мороз завязался роман с Прилучным. Видимо, актрисы своей совместной шуткой решили опровергнуть все слухи и расставить точки над i.
Ранее Мороз показала поклонникам ослепительное декольте.
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