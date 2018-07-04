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Здоровье популярного актера пошатнулось

Кадр из "Жизнь впереди" (2017)
Павел Прилучный находится под капельницей 

Сначала сообщалось, что у него случился сердечный приступ, но это не подтвердилось. Потом говорили, что у звезды "Мажора" невроз.

Однако жена актера развеяла тревожные слухи. Она сказала, что мужу стало лучше.

"С Пашей ничего страшного не произошло – ему назначили витамины. Он недавно перенес грипп, поэтому сейчас восстанавливается после болезни", – уточнила Агата Муцениеце.

Два дня назад она опубликовала в соцсети снимки, на которых видно, как супруги катаются на байке. А 3 июля актер разместил видео с больничной койкой с капельницей в руке.

Последнее время ходили слухи, что эта семья на грани развода, да и сами актеры не скрывали, что не все так гладко в их отношениях. И все же они сумели сохранить брак: помогла любовь.

У Павла и Агаты двое детей. Сыну Тимофею пять лет, а дочери Мии два годика.

Павел Прилучный стал известен после выхода на экраны сериалов "Мажор", "Закрытая школа", "Квест", "Метод Фрейда", "Клуб", "Жизнь и приключения Мишки Япончика". Также он снимался в фильмах "Любовь с ограничениями", "На игре", "Соловей-Разбойник", напоминает сайт "Комсомольская правда".

Полина ДОРОЖКИНА
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