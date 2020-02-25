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Слухи об изменах и побоях: что скрывает Прилучный и его жена

Слухи об изменах и побоях: что скрывают Прилучный и его жена
Павел Прилучный и Агата Муцениеце. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Актеры сериала "Закрытая школа" объявили о расставании 24 февраля

Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся. Слухи о том, что в их отношениях не все гладко, ходят не первый год, однако сами знаменитости скрывали подробности.

В 2018 г., когда актриса уже родила двоих детей, в интернете сочли подозрительным, что супруги так редко выкладывают фотографии вдвоем. Тогда же поползли слухи о неверности актера, пишет "Пятый канал".

Ситуация только усугубилась, когда у дома Прилучного заметили полицию. Стражей порядка, как пишут журналисты, вызвала подруга Муцениеце, заявившая, что муж запер актрису дома и избивает. А та опровергла информацию.

В 2019 г. новости об известных супругах появлялись редко, но к концу года вдруг заговорили о романе Павла с Дарьей Мороз. Тогда все артисты только посмеялись над слухами. А его жена даже разыграла сцену с "соперницей" перед камерами.

Похоже, что семью чувство юмора не спасло – в конце февраля 2020 г. знаменитости объявили о разводе. При этом Агата Муцениеце утверждает, что до сих пор любит мужа. Пока же в соцсетях оба хранят молчание. 

Дарья ПЕТРОВА

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