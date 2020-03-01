Павел Прилучный и Агата Муцениеце провели время вместе

Супруги продолжают тесно общаться, несмотря на то, что в конце февраля сообщили о своем расставании. Павел Прилучный опубликовал в "Инстаграм" снимок, на котором позирует вместе с двумя поклонниками и пока еще законной супругой Агатой Муцениеце в коридоре театра.

"Спасибо ребят!! Как всегда очень приятно!" – подписал кадр актер сериала "Мажор". Подписчики Прилучного бурно отреагировали на снимок. Многие посчитали, что супруги передумали разводиться, другие отметили, что такой крепкой паре не стоит расставаться.

"Как приятно видеть вас вместе", "Зря с женой развёлся думаю лучше неё не найдёшь она ведь любит тебя это видно не вооруженным глазом, да и деток жалко", "Будьте вместе", "Не разводитесь, ну как же так", "Вы снова вместе?", "Так вы все таки не развелись?" – переполошились фанаты.

Однако некоторые интернет-пользователи отметили, что Прилучный и Муцениеце всего лишь играют в одном спектакле – "Авантюристы поневоле".

Павел и Агата, которые регулярно ссорились, сообщили о разрыве 24 февраля. Супруги рассказали, что их "красивая история" должна была рано или поздно закончиться. Прилучный и Муцениеце подчеркнули, что останутся близкими людьми друг для друга. После развода звезда сериала "Мажор" лишится имущества.