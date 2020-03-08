Звезда "Дома-2" считает, что актриса устала от поведения супруга

Алена Водонаева порассуждала о неожиданном разводе Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Так, телеведущая считает, что трудно со стороны судить о том, кто из супругов виноват, но подчеркнула, что актер не раз попадал в новости из-за сплетен про его недостойное поведение.

"Видимо, терпению Агаты пришел конец", – констатировала Алена.

Водонаева добавила, что Прилучный и Муцениеце не раз пытались сохранить свой брак, но пришли к верному, по мнению звезды "Дома-2", решению о разводе. Телеведущая считает, что "жить с мужчиной, который поднимает на тебя руку", нельзя.

Водонаева поделилась на страницах "7 Дней", что все пары ссорятся. Она поделилась своей историей тяжелых отношений, которые прекратила, как только мужчина всерьез попытался ее ударить. Звезда "Дома-2" также отметила, что если бы в России было больше самодостаточных женщин, то и разводов было бы больше.

Прилучный и Муцениеце объявили о расставании в конце февраля. Супруги не раз признавались, что часто ругаются. Агата даже записывала шутливые видео, в которых говорила о рзводе с Павлом. Однако актриса отрицала слухи о том, что супруг мог ее ударить.