Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Прилучный резко постарел после разрыва с женой

Прилучный резко постарел после разрыва с женой
Кадр из фильма "Жизнь впереди" (2017)
Внешность актера сериала "Мажор" стала другой

Павел Прилучный резко изменился. Артист поделился в социальной сети снимком, где видно, что его волосы отрасли, на лице появилась борода и глубокие морщины, которые раньше не были так заметны.

Связано ли внезапное старение с новой ролью Прилучного или все дело в его разрыве с супругой, остается только гадать. В последнее время актер и его жена Агата Муцениеце постоянно оказываются в центре внимания прессы.

Сначала знаменитые супруги спокойно заявили о разводе, а уже потом в интернете начали обсуждать все детали разрыва. Внесла коррективы и самоизоляция. Агата Муцениеце на карантине вышла на связь с подписчиками и рассказала, что актер напился, избил ее и выгнал из дома.

Скриншот instagram.com/bugevuge

Похоже, что примирения актеров ждать не стоит – они уже даже поделили имущество: Прилучному останется загородный дом, а его жене и детям – квартира в Москве. Кроме того, актер будет перечислять детям материальную помощь.

Как напоминает "Пятый канал", супруги решили разойтись в феврале 2020 г., после девяти лет брака. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Путин готовит обращение к народу

Выступление планируется организовать в уже привычном формате - с экранов телевизоров

Раскрыта свежая статистика по COVID-19 в России на 4 июня

За сутки от коронавируса умерли 169 человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

1001 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей