Внешность актера сериала "Мажор" стала другой

Павел Прилучный резко изменился. Артист поделился в социальной сети снимком, где видно, что его волосы отрасли, на лице появилась борода и глубокие морщины, которые раньше не были так заметны.

Связано ли внезапное старение с новой ролью Прилучного или все дело в его разрыве с супругой, остается только гадать. В последнее время актер и его жена Агата Муцениеце постоянно оказываются в центре внимания прессы.

Сначала знаменитые супруги спокойно заявили о разводе, а уже потом в интернете начали обсуждать все детали разрыва. Внесла коррективы и самоизоляция. Агата Муцениеце на карантине вышла на связь с подписчиками и рассказала, что актер напился, избил ее и выгнал из дома.

Похоже, что примирения актеров ждать не стоит – они уже даже поделили имущество: Прилучному останется загородный дом, а его жене и детям – квартира в Москве. Кроме того, актер будет перечислять детям материальную помощь.

Как напоминает "Пятый канал", супруги решили разойтись в феврале 2020 г., после девяти лет брака.

