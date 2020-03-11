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Бывшая жена Прилучного переехала из роскошного дома

Бывшая жена Прилучного переехала из роскошного дома
Прилучный и Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Закрытая школа" поделилась подробностями своей новой жизни

Агата Муцениеце продолжает вести свой блог на "Ютуб", где показывает поклонникам, как проходит ее обычный день. На последнем видео актриса с раной на губе веселилась с детьми, при этом в кадр попал вид из окна. Похоже, бывшая жена Павла Прилучного сейчас находится в многоэтажке в городе, хотя раньше  жила в коттедже за городом.

Почему именно звезда переехала из роскошного дома, остается загадкой, ведь до этого журналисты сообщали, что актер оставил жилье бывшей супруге и детям, а дорогой автомобиль продал, чтобы рассчитаться с долгами.

Раньше такие видео Агата Муцениеце записывала вместе с мужем, но теперь решила продолжать снимать влоги под новым названием "Будни разведенки". На всех роликах актриса улыбалась, показывая, как проводит время с детьми и друзьями. Но в конце одного видео настроение звезды изменилось, когда она заговорила о разводе с супругом.

"Я не собираюсь на этом хайпить, потому что это некрасиво, и это была моя семья, это был моя муж. До сих пор и навсегда он будет моим родным человеком, у нас общие дети", – сказала звезда сериала "Закрытая школа" в заключение.

Поклонники известнах супругов до сих пор не могут поверить в то, что артисты действительно расстались спустя 9 лет брака, ведь они казались идеальной семьей.

"Так грустно осознавать, что вы разводитесь", "До последнего не верила в ваш развод! Вы для меня были самой искренней и любящей парой!", "Держитесь. Видно, что вам очень нелегко. Все эти танцы, кривляния", – прокомментировали подписчики актрисы.

Ранее "Утро" писало, как весело Павел Прилучный проводит время после развода с Агатой Муцениеце. И рассказывало о самых громких скандалах в семье знаменитостей.

Дарья ПЕТРОВА

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