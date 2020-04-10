Супруга пожаловалась на поведение звезды сериала "Мажор"

Самоизоляция Агаты Муциниеце и ее детей не проходит спокойно. Актриса вышла на связь с помощью аккаунта своей мамы и рассказала о жестокости Павла Прилучного. По словам знаменитости, муж поднял на нее руку, а затем начал выгонять на улицу.

Как поясняет Муцениеце, ее пока еще официальный супруг много выпивает, поэтому и начал вести себя таким образом.

"Довел детей до слез, поднимал на меня руку. Он не в адеквате, во время пандемии выгоняет нас на улицу, так что завтра мы едем в квартиру", - рассказала актриса в социальных сетях.

Агата добавляет, что сначала не хотела выносить ситуацию на всеобщее обозрение, но теперь понимает, что ее единственное оружие – это публичность.

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе в конце февраля 2020 г., однако официально еще не успели разорвать брак. Супруги прожили в месте десять лет, у них родились двое детей, но это не помогло сохранить отношения.

Возможные причины развода обсуждаются до сих пор. Среди них была и версия и рукоприкладстве Прилучного, однако жена артиста этого не подтвердила.

В конце своего откровенного признания о жестокости мужа Агата Муцениеце решила передать привет Джигану. Напомним, супруга рэпера решила развестись с ним, а до это в семье произошло странное событие, после которого музыкант оказался в реабилитационном центре.