"Просто космос": Муцениеце после ухода Прилучного заметно похорошела
Актриса Агата Муцениеце и не думает грустить о расставании с главным "Мажором" страны Павлом Прилучным. Она наслаждается жизнью и охотно делиться позитивными эмоциями, которые отражают опубликованные в Сети снимки, с поклонниками.
Под одной из фотографий в "Инстаграм" подписчики отметили, что знаменитость похорошела и попросили раскрыть секрет ее стройности. Муцениеце не стала делать из этого тайну, выложив в сторис публикацию с идеальным прессом, а затем – видеоотчет о пробежке. Фанаты засыпали бывшую жену Прилучного комплиментами.
"Фигура просто космос "Какая у тебя фигурка красивая. Цветешь и пахнешь", "Ну, как же ты похорошела, Агата", "Шикарная", "Вы реально клевая! Позитивчик и луч солнышка", "Кайфовая", "Ах эти ноги", "Ты прелесть", "Счастливая мама двух прекрасных детей", – отреагировали благодарные поклонники, намекая на то, что развод пошел Муцениеце на пользу (орфография и пунктуация сохранены).
Ранее стало известно, что экс-супруга Павла Прилучного переехала из роскошного дома.
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