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Джиган и Самойлова разводятся после громкого скандала

Джиган и Самойлова разводятся после громкого скандала
Джиган и Оксана Самойлова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
"Я не хочу что бы мои дети видели весь этот ад:", - заявила Самойлова и раскрыла причины расставания

Инста-дива Оксана Самойлова и  Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) разошлись после 10 лет брака. Причиной расставания стали многочисленные измены артиста и его "странное поведение". Об этом обиженная женщина рассказала сама. 

В своей социальной Сети девушка довольно эмоционально поведала, что новость об изменах мужа стала для нее настоящим ударом. 

"Я подаю на развод", – отрезала она. По ее словам, вся их совместная жизнь была обманом. 

"А я просто жила и верила ему,он говорил такие вещи ,клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи ,клялся что любит только меня и никогда не изменял", – продолжила Самойлова. Она отметила, что верила мужу , так она очень "наивная" и "добрая". 

 "Вторую причину вы видите сами на его странице и думаю понимаете что происходит", – подчеркнула она. 

В заключение своей речи, Самойлова сказала, что остается с четырьмя детьми одна и осознает всю тяжесть этого поступка, но увы, любви и взаимопонимания у них с Джиганом больше не будет. 

Скандал в семье Джигана и Оксаны Самойловой произошел спустя месяц после рождения их долгожданного сына – наследника Давида. Семья находилась в США, когда артист начал выкладывать в социальных сетях странные видео. На одном из них он попросил свою дочь Лею принести ему пива, а на другом обматерил своих поклонников, назвав их "петушками". 

После Устименко-Вайнштейн сбрил все волосы на теле и по слухам, отправился на реабилитацию в наркологическую клинику. Затем он несколько раз публично извинялся перед Самойловой. 

В это же время в Сети распространились грязные видео, на которых мужчина, очень похожий на Джигана внешне, зажигает в барах и клубах с женщинами. 

После всей скандальной истории чета вернулась в Россию раньше намеченного срока ( планировали пробыть там до полугода). Тогда артист пытался реабилитироваться и выкладывал видео с детьми. Именно поэтому поклонники звездной пары гадали : расстались ли Самойлова и Джиган или нет. 

Рина КРАСНОВА

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