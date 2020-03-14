Самойлова раскрыла правду о скандале с Джиганом
Многодетная мама и звезда "Инстаграм" прервала молчание и прокомментировала скандал, разразившийся в ее семье. По словам Оксаны Самойловой, ее супруг рэпер Джиган, который сейчас, по некоторым данным, находится в реабилитационной клинике, не бил ни ее, ни детей.
"Я бы просто промолчала, но учитывая что ситуация развернулась у всех на виду, наверно, какие-то комментарии мне все-таки придется дать", – призналась Самойлова в "Инстаграм", отметив, что не знала, с чего начать этот пост.
Она добавила, что не лишает артиста родительских прав. Молодая мама подчеркнула, что сейчас хочет помочь своему мужу выбраться из беды. Однако она не знает, что будет дальше.
Поклонники отметили в комментариях к посту, что Самойлова – мудрая женщина. Фанаты пожелали ей сил и терпения.
Скандал в семье Джигана и Самойловой разгорелся в начале марта. Сейчас рэпер якобы находится в реабилитационной клинике, где ему сбрили бороду и брови. После этого появились слухи о том, то артист мог ударить свою жену, которая, по некоторым данным, думала о том, чтобы лишить его родительских прав и развестись. Однако оказалось, что это лишь сплетни.
Джиган и Самойлова воспитывают четверых детей: трех дочек и сына, который появился на свет 18 февраля 2020 года.
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