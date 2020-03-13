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С сигаретой и полуголый: как Джиган проводит время в клинике

С сигаретой и полуголый: как Джиган проводит время в клинике
Джиган. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Рэпер сообщил, что идет на поправку

Денис Устименко-Вайнштейн продолжает записывает для своих поклонников видео из реабилитационной клиники. В последнем ролике артист в одних шортах тренирует боевые навыки, а после с сигаретой в зубах начинает отжиматься и машет кулаками прямо перед камерой.

При этом сам Джиган пишет, что чувствует себя лучше и идет на поправку. В социальных сетях рэпер также не забывает о своей жене Оксане Самойловой и признается ей в любви.

Подписчики знаменитости по-разному отнеслись к видео. Одни только смеются на артистом, другие осуждают его, добавляет "Пятый канал".

Напомним, еще 9 марта в интернете начали обсуждать семейную ссору Оксаны Самойловой и Джигана. После скандальных видео, где артист матерился и ругался на дочь, он отравился в наркологическую клинику, где ему сбрили брови и бороду.

Также появилась версия, что рэпер мог ударить свою супругу, которая совсем недавно родила ему четвертого ребенка – долгожданного мальчика. Больше всего в этой ситуации пользователи переживают за Оксану Самойлову, которая остался в Америке с 4 детьми.

По слухам, модель намерена развестись с Джиганом и лишить его родительских прав. 

Дарья ПЕТРОВА

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