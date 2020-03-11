Скандал в семье Джигана и Самойловой набирает обороты
Оксана Самойлова, которая не раскрывает детали размолвки с своим супругом, рэпером Джиганом (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн) собирается лишить его родительских прав. По крайней мере, так утверждают анонимные источники. Мать четверых детей приняла такое решение якобы после того, как артист поднял на нее руку.
Об этом 11 марта сообщает Super.ru. Говорят, что Самойлова уже решила развестись с Джиганом, которому за 8 лет брака она подарила четверых детей: трех дочек и сына. Однако официального подтверждения этой информации нет.
Сама Оксана пока не делала громких заявлений. Но на своей страничке в "Инстаграм" она выложила трогательное фото с дочками и сыном и написала: "Хорошо,что у меня есть мои дети".
Российские звезды и обычные поклонники немедленно поддержали Самойлову. "Милая, все будет хорошо", – написала Ольга Бузова. "Сохраните себя мысленная поддержка от всех нас", – откликнулась Вера Брежнева. "Очень хочется вас поддержать!!", "Все пройдет Берегите себя и детей", "Все будет хорошо", – добавили сотни фанатов Оксаны (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
Со стороны семейная жизнь Джигана и Самойловой казалась идеальной. Артист постоянно рассказывал, как он любит жену и детей. После того, как Оксана родила сына Давида, Джиган одарил супругу кучей подарков. Однако недавно исполнитель устроил трансляцию в соцсети – по слухам, он был нетрезв. После этого он публично извинился перед Самойловой и отправился в клинику на реабилитацию.
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