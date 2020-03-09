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Сбритые брови и реабилитация: в семье Джигана разрозился алко-скандал

Сбритые брови и реабилитация: в семье Джигана разрозился алко-скандал
Джиган и Оксана Самойлова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com
По слухам, артист оставил супругу с четырьмя детьми

Рэпер Джиган попросил прощения у своей жены Оксаны Самойловой после скандальных выходок. По слухам, казавшийся идеальным отцом и мужем Денис Устименко-Вайнштейн (натоящее имя исполнителя) сорвался, напился и теперь проходит реабилитацию в одной из американских клиник. Недавно родившая четвертого ребенка Самойлова переживает трудный период из-за поведения мужа. В Сети опасаются, что теперь брюнетка впадет в депрессию.

Семья Джигана казалась идеальной: рэпер не раз публично признавался в любви к своей жене и детям, а после рождения сына Давида буквально засыпал Оксану цветами. О проблемах между супругами стало известно недавно, когда артист устроил прямой эфир в "Инстаграм" в нетрезвом виде. На видео он много матерился и попросил свою дочь Лею принести ему пива. Спустя некоторое время Джиган снова появился в соцсетях, но выглядел рэпер по-другому – он сбрил бороду и брови.

"Прости за все, родная", – Инстаграм-историю с таким обращением к жене опубликовал Джиган сегодня. Оксана же, в свою очередь, тоже поделилась своими мыслями в соцсетях. "Я просто не хочу просыпаться в этот мир", – написала многодетная мать (орофграфия и пунктуация сохранены).

Артист также опубликовал два архивных видео из поездки 2008 года. Обеспокоенные поклонники стали бурно обсуждать ситуацию в комментариях: "У человека может срыв.. все бывает, трудности и т.д. Все у Оксаны с Джигой будет хорошо", "Бедная Оксана осталась одна с 4-мя детьми, родила, а депрессия у мужа. Выздоравливайте Денис, все мы совершаем ошибки" (орфография и пунктуация сохранены).

Тяжелое состояние Джигана подтвердил его друг Эдуард Магаев, более известный как DJ M.E.G. "До меня дошла информация, что Джиган сейчас находится не в лучшем состоянии", - поделился музыкант с сайтом "Комсомольская правда". Он добавил, что сейчас другу нужна помощь, а также призвал общественность не провоцировать артиста и не вмешиваться в его личную жизнь.

Сейчас Джиган с женой находятся в США. Недавно Самойлова жаловалась на цены в Майами, а также призналась, что хочет как можно скорее вернуться домой.

Карина СИРАЗОВА

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