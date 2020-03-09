Сбритые брови и реабилитация: в семье Джигана разрозился алко-скандал
Рэпер Джиган попросил прощения у своей жены Оксаны
Самойловой после скандальных выходок. По слухам, казавшийся идеальным отцом и
мужем Денис Устименко-Вайнштейн (натоящее имя исполнителя) сорвался, напился и теперь проходит реабилитацию в одной из
американских клиник. Недавно родившая четвертого ребенка Самойлова переживает
трудный период из-за поведения мужа. В Сети
опасаются, что теперь брюнетка впадет в депрессию.
Семья Джигана казалась идеальной: рэпер не раз публично признавался в любви к своей жене и детям, а после рождения сына Давида буквально засыпал Оксану цветами. О проблемах между супругами стало известно недавно, когда артист устроил прямой эфир в "Инстаграм" в нетрезвом виде. На видео он много матерился и попросил свою дочь Лею принести ему пива. Спустя некоторое время Джиган снова появился в соцсетях, но выглядел рэпер по-другому – он сбрил бороду и брови.
"Прости за все, родная", – Инстаграм-историю с таким обращением к жене опубликовал Джиган сегодня. Оксана же, в свою очередь, тоже поделилась своими мыслями в соцсетях. "Я просто не хочу просыпаться в этот мир", – написала многодетная мать (орофграфия и пунктуация сохранены).
Артист также опубликовал два архивных видео из поездки 2008 года. Обеспокоенные поклонники стали бурно обсуждать ситуацию в комментариях: "У человека может срыв.. все бывает, трудности и т.д. Все у Оксаны с Джигой будет хорошо", "Бедная Оксана осталась одна с 4-мя детьми, родила, а депрессия у мужа. Выздоравливайте Денис, все мы совершаем ошибки" (орфография и пунктуация сохранены).
Тяжелое состояние Джигана подтвердил его друг Эдуард Магаев, более известный как DJ M.E.G. "До меня дошла информация, что Джиган сейчас находится не в лучшем состоянии", - поделился музыкант с сайтом "Комсомольская правда". Он добавил, что сейчас другу нужна помощь, а также призвал общественность не провоцировать артиста и не вмешиваться в его личную жизнь.
Сейчас Джиган с женой находятся в США. Недавно Самойлова жаловалась на цены в Майами, а также призналась, что хочет как можно скорее вернуться домой.
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